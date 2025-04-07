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Aksaray'da Tarım İşçilerine Çarpan Otomobil: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin tarım işçilerine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tarım işçilerine çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan tarım işçilerine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kökez - Çulfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan B.S. idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, tarlada çalışan ve yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Semilhullah Tahari ve E.M. isimli tarım işçilerine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı E.M. ve sürücü B.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, Semilhullah Tahari'nin öldüğü tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. E.M.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRSEL ÖZKAN - 3.Sayfa
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