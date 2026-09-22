Aksaray'da otobüs şoförleri kavgasında silah ateşlendi, sürücü kalp krizi geçirdi

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Aksaray'da durakta özel halk otobüsü şoförleri arasında çıkan yolcu alma kavgasında silahlar ateşlendi. Kavga sırasında kalp krizi geçiren bir sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi'nde bulunan Sultan Mesud Erkek Öğrenci Yurdu önündeki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt önündeki durakta aynı hat üzerinde seyreden Bünyamin Ş. (64) ile Fikret Ö. isimli iki özel halk otobüsü şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bünyamin Ş.'nin yakını olduğu öğrenilen Ö.Ş., yanındaki tüfekle Fikret Ö.'nün otobüsüne ateş etti. Açılan ateş sonucu otobüs hasar gördü.

Silahlı saldırı sonrası kalp krizi geçirdi

Saldırı anında sinirlenen özel halk otobüsü şoförü Bünyamin Ş., fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Bünyamin Ş.'ye ilk müdahaleyi durakta yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şoförün durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı