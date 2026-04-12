Nisan ayı ortasında Aksaray'da kar yağışı devam ediyor

Nisan ayının ortasında herkesi şaşırtan kar yağışı Aksaray'da belirli aralıklarla devam ederken, Güzelyurt ilçesinde kar yağışı yeniden başladı.

Hava sıcaklıklarının eksi 2'ye kadar düştüğü Aksaray'da günlerdir belirli aralıklarla süren kar yağışı bugün yeniden kendini gösterdi. Tarihi geçmişiyle turizm ilçesi olan Güzelyurt ilçesinde aniden başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı ilçede çiçekli dallarda beyaz örtüyle kaplandı. Nisan ayında kar yağışını şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar ilk kez Nisan ayında kar gördüklerini belirterek don tehlikesinden tedirgin olduklarını söyledi. İlçede kar yağışı halen devam ederken yağışların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

