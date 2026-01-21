Haberler

Aksaray'da kış lastiği denetimi

Aksaray'da kış lastiği denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü günlerde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, şehir genelinde ticari araçları durdurarak lastik dişlerini ölçüyor ve yönetmeliklere uymayan sürücülere ceza kesiyor.

Aksaray'da jandarma ekipleri kent genelinde birçok noktada kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının eksi 9'lara düştüğü Aksaray'da trafik kontrolünü sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri şehir genelinde kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, otoyol başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında tüm ticari araçları durdurarak lastik dişlerini ölçüyor. İnsanların güven içerisinde seyahatlerini sağlamaları için denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, yönetmeliğe uygun olmayan lastikleri bulunan araç sürücülerine ceza kesiyor. Sürücü belge ve araç sorgulamalarının da yapıldığı uygulamalar gün boyu birçok noktada sürdürülüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

Trump'ın "Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı