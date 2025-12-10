Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

Aksaray'da kaldırım üzerinde bulunan trafoda şase nedeniyle çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Bankalar Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan elektrik panosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda şase nedeniyle dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark edip paniğe kapılan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri trafodaki yangını köpük sıkarak söndürdü. İtfaiyenin yaptığı incelemede yangının şase sonucu çıktığı belirlenirken, yangının sönmesiyle vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. - AKSARAY