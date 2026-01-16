Haberler

Elektrik panosundaki yangın korkuttu

Güncelleme:
Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bir elektrik panosunda şase nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aksaray'da elektrik panosunda şase nedeniyle çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde kaldırımda bulunan elektrik panosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, panoda şase nedeniyle yangın başladı. Dumanların yükseldiği panonun içi alev aldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik dağıtım firması MEDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, panoya yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, ekipler panoda inceleme yaptı. - AKSARAY

