Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 6 gün sonra hayatını kaybetti

Aksaray'da aracıyla seyrederken direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Dağılgan Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nden Fatih Mahallesi istikametine aracıyla seyreden Halil Başkan, direksiyon başında aniden kalp krizi geçirerek fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil Başkan 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı