Aksaray'da fabrika alev alev yandı

Aksaray'da fabrika alev alev yandı
Aksaray'da çorap üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, iş yerini kısa sürede sardı. Gece yarısı bilinmeyen bir nedenden kaynaklanan yangında, iş yerinin alevler içinde kalması sonucu olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak 1 saat içinde tamamen söndürdü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Aksaray'da çorap üretimi yapan fabrikada çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Yangın, Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi M-7 Blokta bulunan bir çorap fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde gece yarısı bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çorap üretim makinesi ve çorapların tutuştuğu yangında iş yeri alevler içinde kalırken iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya girip yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, şans eseri içeride kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

