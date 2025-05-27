Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Genç Birini Vurdu

Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Genç Birini Vurdu
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Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki N.D., babasının yanındayken tüfekle ateş açtı. Veyis Ergin hayatını kaybederken, N.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı yüzünden aileler arasında çıkan ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki gencin vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi Kör Ahmet Koyağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, M.D. (37) ve Veyis Ergin (45) arasında mera arazisi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda şahısların yakınları da araziye gelerek kavgaya dahil oldu. Arbede sırasında aracında getirdiği tüfeği çıkaran M.D.'nin 17 yaşındaki oğlu N.D., kavga eden şahıslara doğru yakın mesafeden ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Veyis Ergin ve gencin babası M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklemeyen yakınları yaralıları özel araçlarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Veyis Ergin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren N.D.'yi suç aleti tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hastane önünde aileler arasında çıkan arbeye jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Şahıslar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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