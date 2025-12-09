Aksaray'da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Aksaray'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, dün gece Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesindeki 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni evli yabancı uyruklu çiftin kaldığı dairede sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşmasıyla çıkan yangın kısa sürede tüm odaya yayıldı. Yeni evli çift evden çıkarak durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olan yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin penceresinden adeta dışarıya püsküren alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY