Eski kayınpederi olan öz amcasını öldüren şahıs tutuklandı

Aksaray'da aşırı alkol aldıktan sonra bindiği araçla eski kayınpederi olan öz amcasını öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece yarısı saat 00.40 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde yaşanmış, müstakil eve ruhsatsız tabancayla ateş açan Bülent O. eve doğru 24 el ateş ederek kapının arkasında saklanan eski kayınpederi olan amcası İsmail Ok'u başından vurarak öldürmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı Bülent O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı