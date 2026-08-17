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Aksaray'da 8 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı

Aksaray'da 8 Katlı Binada Yangın Panik Yarattı
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Aksaray'ın Şifahane Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 7. katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da 8 katlı binanın 7. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Şifahane Mahallesi'nde, 8 katlı apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkon kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartman tedbir amacıyla tamamen tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara ve çevredeki bölümlere sıçramasını önlemek için yoğun çalışma başlattı. Yangın, müdahalenin ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dumandan etkilenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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