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Alzheimer olan kadının unutup eve almadığı oğlu sulama kanalı kenarında ölü bulundu

Alzheimer olan kadının unutup eve almadığı oğlu sulama kanalı kenarında ölü bulundu
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Aksaray'da 5 gündür kayıp olan 53 yaşındaki Rahim Ergün, sulama kanalı kenarında ölü bulundu. Eski eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu bulunan şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 5 gündür kayıp olan 53 yaşındaki şahıs, sulama kanalı kenarında ölü bulundu.

Olay, Aratol Bahçeli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rahim Ergün'den (53) haber alamayan eski eşi 2 Haziran tarihinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken şahıs 5 gün sonra sulama kanalı kenarında hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ölü bulunan Rahim Ergün geçtiğimiz mart ayında Alzheimer hastası olan annesinin kendisini unutarak eve almaması sonucu gündeme gelmiş ve olay kameralara da yansımıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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