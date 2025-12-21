Aksaray'da 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Aksaray'da üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ş. (47) idaresindeki 68 AVM 030 plakalı otomobil, Muhammet T. (25) yönetimindeki 68 ABR 584 plakalı otomobil, Melike A. (22) yönetimindeki 68 ABL 589 plakalı otomobil ve Mesut A. (28) idaresindeki 68 AFN 912 plakalı motosiklet kavşakta zincirleme kazaya karıştı. 3 araç bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY