Üçüncü kattan ikinci katın balkonuna düşen çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Aksaray'da 14 yaşındaki E.İ., hava almak için çıktığı balkondan dengesini kaybederek 2. kattaki dairenin balkonuna düştü. Acil ekipleri müdahale etti ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da 3. katın balkonundan 2. kattaki dairenin balkonuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 601 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan 14 yaşındaki E.İ., hava almak için çıktığı balkonda dengesini kaybederek düştü. 2. katın balkonuna düşen kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu fark edip hemen 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kız çocuğunun düştüğü dairede kimsenin olmaması ekiplerin çocuğa ulaşmasını engellerken, itfaiye balkondan daireye girdi. İçeri giren ekipler yine kapıyı açamayınca bu kez itfaiye ekipleri daire kapısını kırarak içeriye girdi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, çocuğun annesi gözyaşlarıyla çocuğunun kurtarılmasını izledi. Kurtarma çalışmasının ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
