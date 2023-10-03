Aksaray'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Aksaray'da devriye görevi yapan polis ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan M.K.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi cezaevine gönderildi.

Aksaray'da çeşitli suçlardan hakkında toplam 21 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada şüphe üzerine durduğu kişinin, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında toplam 21 yıl hapis cezası bulunan M.K. (30) olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, cezaevine gönderildi.