Aksaray'da 17 Yaşındaki Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Aksaray'da 17 yaşındaki genç oturdukları müstakil evin merdivenlerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi 4701. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde anne A.Y. (40) ile oğlu 17 yaşındaki Muhammet Yılmaz arasında ekmek alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmayı gören küçük kardeş E.Y. (15) kavga çıkmasın diye ekmek almaya gitti. Bir süre sonra ekmeği alıp gelen E.Y. ağabeyini kanlar içinde merdivenlerde buldu. Bağrışma seslerini fark eden mahalle sakinleri eve gelip müdahale etmek isterken, çocuğu kanlar içinde gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaparken, anne A.Y. ve küçük kardeş E.Y. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Genci kimin bıçakladığı halen araştırılırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY