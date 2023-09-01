Akrabasını vurup polisten kaçarken intihar etti: 2 ölü

Samsun'da bir kişi akrabasını vurup yaya olarak kaçarken polise yakalanacağını anlayınca kafasına tabancayla ateş açıp intihar etti. Olayda ağır yaralanan kişi de kurtarılamadı.

Samsun'da bir kişi akrabasını tabancayla vurup yaya olarak kaçarken polise yakalanacağını anlayınca kafasına tabancayla ateş açıp intihar ettiği olayda cinayet anının güvenlik kamerası görüntüsü ortayı çıktı. Olayın dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Samsun Yabancılar Pazarı'nda sabah saat 08.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancılar Pazarı'nda ayakkabıcı olan Kemal Yüksel (42), aynı pazarda çadırcı esnafı olan ağabeyinin kayınbiraderi Kadir İş'e (44) tabancayla ateş açarak kafasından ve sol omzundan vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemal Yüksel'in yaya olarak Sahil Yolu'nda Sevgi Kafe istikametine kaçtığını Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından takip eden polis, ekipleri zanlının kaçtığı istikamete sevk etti. Polis aracını fark eden Kemal Yüksel yakalanacağını anlayınca tabancasıyla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri Kemal Yüksel'in hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralı olarak ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Kadir İş'de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet anı kamerada

Kemal Yüksel'in Kadir İş'i vurma anını güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde olayın dehşet anları gözler önüne serildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN