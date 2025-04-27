Akıma kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızın ölümüne ilişkin 4 kişi tutuklandı

Osmaniye'de sulama kanalı kenarında oynarken, ellerini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapılan Özlem (6) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Cennet Üstün'ün (37) hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Nisan günü, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Ü. (6), elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı

Osmaniye Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konu ile ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma neticesinde yapılan incelemede; olay yeri yakınlarında bir doğal gaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE