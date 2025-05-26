Akdeniz Üniversitesi'nde İntihal Skandalı: Eski Dekanın Kadrosu İptal Edildi

Akdeniz Üniversitesi'nde İntihal Skandalı: Eski Dekanın Kadrosu İptal Edildi
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Akdeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi eski dekanı Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosu, sahte belge ve intihal iddiaları sonucu iptal edildi. Yapılan incelemede akademik unvanlarını hak etmediği tespit edilen Altunkaya'nın dosyası YÖK'e gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi eski dekanı Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosu sahte belge ve intihal iddiaları üzerine yapılan inceleme sonunda üniversitenin yönetim kurulu tarafından iptal edildi. Yapılan incelemede, Altunkaya'nın atamada kullandığı yayınların şartları taşımadığı ve intihal içerdiği tespit edildi, dosya YÖK'e gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin de 2015-2023 yılları arasında dekan olarak görev yapan Mehmet Altunkaya hakkında akademik ünvanları hak ederek almadığı, şartları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığı iddialarıyla yapılan şikayet üzerine Rektörlük tarafından soruşturma başlatıldı. Oluşturulan bilirkişinin yaptığı inceleme sonunda şikayete konu iddiaların doğru olduğunun belirlendi. Altunkaya'nın profesörlük kadrosu Üniversitenin yönetim kurulu kararıyla iptal edildi ve doçentlik kadrosuna düşürüldü. Kararın onay için YÖK Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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