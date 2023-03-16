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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü Akdeniz'de Mersin açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar sokağa döküldü

MERSİN - Akdeniz'de Mersin açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Akdeniz Mersin Körfezi olan Erdemli ilçesi yakınlarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 16 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezi, Erdemli ve Silifke ilçelerinde hissedildi. Deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akdeniz Mersin Deprem 3. Sayfa Genel Yerel Haberler

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