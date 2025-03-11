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Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Malatya'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, rezerv alanında beton dökümü sırasında elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki işçi Sadık Furkan A. yaralandı. Olay, Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlk müdahalesi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan işçi, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde rezerv alanında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan rezerv alanında beton döküm sırasında pompayla temas eden Sadık Furkan A. (22) elekrik akımına kapılarak yaralandı. Durumun fark edilmesinin ardından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan işçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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