AK Parti Üyesi Mehmet Eğe Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan AK Parti Yenipazar İlçe Yönetim Kurulu üyesi 59 yaşındaki Mehmet Eğe, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yenipazar'a bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Eğe, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Yenipazar Devlet Hastanesi'ne getirilen Mehmet Eğe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eğe'nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. AK Parti Yenipazar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Eğe'nin ani ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin öğle namazına müteakip Yenipazar Dereköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN