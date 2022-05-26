AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan yol tepkisi - Haberler

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan yol tepkisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan yol tepkisi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmaların aylardır bitmemesine tepki vererek, bir fotoğraf karesi paylaştı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmaların aylardır bitmemesine tepki vererek, bir fotoğraf karesi paylaştı.

İl Başkanı Yıldırım sosyal medya hesabında Bilecik Belediyesine eleştirerek, İl Özel İdaresi tarafından asfaltlanan köy ve Pelitözü Gölpark fotoğraf karelerini paylaştı. Aylar geçmesine rağmen hala vatandaşa çile çektiğini söyleyen Yıldırım, "Köylerde kilometrelerce yollar yapılırken şehir merkezinde küçücük bir yama ihalesi yapılacak diye millet bekliyor. Araçlar sanayiden çıkamaz halde ve toz içinde. Bilmeyenler için, ilimizde İl Özel İdaresi adında bir kurum var içinde sıcak asfalt şantiyesi bulunuyor" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pelitözü, Bilecik, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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