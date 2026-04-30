Ağrı'da yurtta tahliye edilen binadaki kokunun nedeni biber gazı çıktı

Ağrı Yurt Müdürlüğü C Blok'ta duyulan koku nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan binada, kokunun iki öğrencinin koridora sıktığı biber gazından kaynaklandığı belirlendi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Nisan 2026 tarihinde yurtta duyulan koku üzerine binanın tedbir amacıyla tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, olay yerine sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz bakım ve onarım ekiplerince yapılan incelemelerde gaz kaçağına rastlanmadığı ifade edildi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, olayın iki öğrencinin kendilerine ait biber gazını merak nedeniyle koridora sıkmasından kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

Kokudan etkilenen astım hastası öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunun anlaşılması üzerine gece yarısı yurda dönüşlerinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı yurtta normal işleyişin sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı