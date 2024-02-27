Ağrı'da Yol Kontrolünde 950 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıçay ilçesi girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 950 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak sigaralara el koydu. - AĞRI