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Ağrı'da Yol Kontrolünde 950 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde, 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıçay ilçesi girişinde durdurdukları araçta yapılan aramada, 950 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıçay ilçesi girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 950 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak sigaralara el koydu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taşlıçay Jandarma Ağrı Güvenlik Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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