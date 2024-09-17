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Ağrı'da Yangın: Ev Kül Oldu

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Ağrı'nın Hürriyet Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, can kaybı yaşanmadı.

Ağrı'da bir evde çıkan yangın nedeniyle ev küle döndü.

Ağrı merkeze bağlı Hürriyet Mahallesinde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet Mahallesi Acil Durum İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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