Ağrı'da Yangın: Ev Kül Oldu

Ağrı'da bir evde çıkan yangın nedeniyle ev küle döndü.

Ağrı merkeze bağlı Hürriyet Mahallesinde bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. - AĞRI