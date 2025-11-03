Haberler

Ağrı'da Yabancı Plakalı Otobüste 8 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Ağrı'da durdurulan yabancı plakalı bir otobüsün bagajındaki yangın tüplerine gizlenmiş 8 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da durdurulan yabancı plakalı bir otobüsün bagaj kısmındaki yangın tüplerine gizlenmiş 8 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yabancı plakalı bir otobüs uygulama noktasında durduruldu.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, 2 adet yangın tüpünün içine zulalanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 8 kilogram gelen, skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak otobüste bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
