Ağrı'da Uyuşturucu Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı

Ağrı'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.I. ve aynı suçtan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtildi. - AĞRI