Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 402 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, İran üzerinden uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Toplamda 2 kilo 402 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 2 kilo 402 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; S.A., N.A., D.A. ve H.M.G. isimli şüphelilerin üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş 8 parça halinde toplam bin 489 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca S.A., M.A. ve K.K. isimli şüphelilerin iç muayenelerinde 132 paket halinde toplam 826 gram metamfetamin ele geçirildi. B.A. isimli şüpheliden de 78 gram metamfetamin alındı. Operasyonda toplamda 141 paket ve 2 kilo 402 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

Yakalanan N.K., S.A., M.A. ve K.K. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. H.M.G. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
