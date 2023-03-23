Ağrı'da uyuşturucu ile mücadelenin dozu en üst seviyeye çıkarıldı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla çalışmalarını sıklaştırdı.

Kentte yapılan çalışmalar kapsamında il Emniyet Müdürü Hasan Aydın'ın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı devletin tüm imkanlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla il genelinde "Narkotik Uygulaması" gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada kent merkezinin birçok noktasına kontrol noktası kuran ekipler, araçlar, meydanlar, parklar, internet kafeler, metruk yapıların yanı sıra uyuşturucu satıcılarının bulunabileceği cadde ve sokaklarda denetimler yaparken, ekiplere denetimler esnasında Narkotik Madde Arama Köpekleri Pars, Lucky ve Canas da eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yapılan yol aramasında, İran plakalı bir tırda yaklaşık 2 ton metamfetamin maddesi ele geçirerek, bu yılın rekorunu kıran ekiplerin, kent genelindeki uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AĞRI