Ağrı'da Trafik Denetimlerinde Ceza ve Gözaltılar

Ağrı'da Trafik Denetimlerinde Ceza ve Gözaltılar
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2012 araç ve 2285 kişi sorgulandı. Kurallara uymayan 75 sürücüye ceza kesilirken, 27 araç ve sürücü trafikten men edildi. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 12 araç ve 2 bin 285 kişi sorgulandı. Kurallara uymayan 75 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 27 araç ve sürücü trafikten men edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde radarla hız denetimi, emniyet kemeri kontrolü ve alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi uygulamaları gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde 2 bin 12 araç ve 2 bin 285 şahıs sorgulanırken, kural ihlali yapan ya da eksikliği bulunan, ayrıca emniyet kemeri takmayan toplam 75 sürücüye trafik idari para cezası kesildi. 27 araç ve sürücü ise çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

Açıklamada, hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahsın da gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Denetimlerin, sürücülerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız süreceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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