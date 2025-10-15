Haberler

Ağrı'da Sınır Kapısında 32 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'nda yaptığı devriye sırasında 32 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Sınır güvenlik duvarları yanında bulunan bir menfezde yapılan incelemede 30 poşet uyuşturucu madde bulundu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'nda icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, sınır güvenlik duvarları yanında bulunan menfez içerisinde atıl halde poşetler fark edildi.Yapılan incelemede, 30 poşet içerisinde 32 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
