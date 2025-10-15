Ağrı'da Sınır Kapısında 32 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'nda icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, sınır güvenlik duvarları yanında bulunan menfez içerisinde atıl halde poşetler fark edildi.Yapılan incelemede, 30 poşet içerisinde 32 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa