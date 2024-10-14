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Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme Faaliyeti
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Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Siberay' projesi kapsamında İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrencilere siber suçlar hakkında bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 1500 öğrenciye yönelik düzenlenen etkinlikte, çeşitli siber suç konuları üzerinde eğitim verildi.

Ağrı'da "Siberay" projesi ile İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrencilere siber suçlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirilmesi farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan

"Siberay" projesi doğrultusunda, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrencilere siber suçlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Açılan stantlarda Nitelikli Dolandırıcılık, Yasadışı Bahis, Teknoloji Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Güçlü Şifre, Mobil Bankacılık, Sosyal Medya Bağımlılığı, İnternet Ortamında Bilgi Kirliliği, Ücretsiz Wİ-Fİ Ağlarında güvenlik konularından yaklaşık 1500 öğrenciye afiş ve broşürlerle bilgilendirme yapıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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