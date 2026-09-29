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Ağrı'da okul önünde otomobil iki motosikletle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Ağrı'da okul önünde otomobil iki motosikletle çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Ağrı'da gece saatlerinde Nurettin Dolgun Endüstri Meslek Lisesi önünde otomobil ile iki motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağrı'da otomobil ile iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Nurettin Dolgun Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Dönüş yapmak isteyen otomobil ile seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil ile motosikletlerin kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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