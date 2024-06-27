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Ağrı'da Metamfetamin ve Para Operasyonu: 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir şahsın ikamet adresinde arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda 109 gram metamfetamin ve 35 bin 800 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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