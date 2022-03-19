Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ağrı'da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcuya giren maskeli hırsızın iş yeri sahibine yaptığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcuya giren maskeli hırsızın iş yeri sahibine yaptığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kuyumculuk yapan Kazım Aytaç'ın dükkanına yüzü maskeli bir kişi girdi. İş yerine giren maskeli şahıs, susturucu taktığı tabancasıyla Aytaç'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, birçok yerinden yaralanan Kazım Aytaç, Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aytaç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt, Saldırı, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title