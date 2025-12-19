Haberler

Doğubayazıt'ta silahlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğubayazıt ilçesinde, kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet yaşayan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.15 sıralarında Ahmedihani Mahallesi Abdulbarigözel Caddesi'nde iki grup arasında, kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda aldığı sopa darbesi sonucu M.G. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, amlubulansla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili S.Ö. ve Ş.Ö. isimli şahıslar güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
title