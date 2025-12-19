Doğubayazıt'ta silahlı ve sopalı kavga: 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, aralarında kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.15 sıralarında Ahmedihani Mahallesi Abdulbarigözel Caddesi'nde iki grup arasında, kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda aldığı sopa darbesi sonucu M.G. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, amlubulansla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili S.Ö. ve Ş.Ö. isimli şahıslar güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. - AĞRI