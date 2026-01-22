Ağrı'da kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği'ne atanan ve göreve başladıktan sonra sahaya inen Vali Önder Bozkurt'un talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmaları, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Hasan Fecri Dırbo yerinde inceledi. Zorlu hava şartlarına rağmen kırsalda ulaşımın aksamaması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında ekiplerin çalışmaları sahada takip edildi.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla başta yüksek rakımlı ve tipi nedeniyle sık sık kapanan güzergahlar olmak üzere sorumluluk alanındaki köy yollarında yoğun mesai yapıyor. İş makineleri ve personel desteğiyle yürütülen çalışmalarda, ulaşımın kesintiye uğradığı bölgelerde gece gündüz esasına göre müdahale ediliyor.

Saha incelemeleri sırasında köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yardımcısı Şimşek ile Genel Sekreter Vekili Dırbo, talepleri dinleyerek çalışmaların planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle acil durumlar, sağlık hizmetlerine erişim ve günlük yaşamın aksamaması için öncelikli güzergahların kısa sürede ulaşıma açılmasına ağırlık verildiği belirtildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde sürdürülen karla mücadele çalışmalarında, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ihtimaline karşı ekip ve ekipman planlamasının yapıldığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı ve çalışmaların titizlikle sürdürüleceği kaydedildi. Karla mücadele faaliyetlerinin, hava şartlarının elverdiği ölçüde kesintisiz devam edeceği bildirildi. - AĞRI