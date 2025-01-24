Ağrı'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 9 Bin Paket Kaçak Sigara ve Silah Ele Geçirildi

Ağrı'da kaçakçılığa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 Bin 675 paket kaçak sigara ve silah ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Patnos ilçesinde kaçakçılık suçlarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Patnos Kom Büro Amirliği görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda önemli bulgulara ulaşıldı. Operasyonda, 9 bin 675 paket gümrük kaçağı sigara, TPDK belgesi bulunmayan bir işyerinde 227 paket kaçak sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca, 4 şüpheli şahıs yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AĞRI