Ağrı'da Jandarma, TIR'larda Yüklü Miktarda Metamfetamin Ele Geçirdi
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası yollardan gelen TIR'larda toplamda 10 kilo 574 gram metamfetamin ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'da jandarma ekipleri, uluslararası yollardan gelen TIR'larda büyük miktarda metamfetamin ele geçirdi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası yollarla ülkeye giriş yapan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilere ait TIR'ların çekicileri ve dorselerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 698 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa