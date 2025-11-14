Ağrı'da Jandarma, TIR'larda Yüklü Miktarda Metamfetamin Ele Geçirdi

Ağrı'da jandarma ekipleri, uluslararası yollardan gelen TIR'larda büyük miktarda metamfetamin ele geçirdi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uluslararası yollarla ülkeye giriş yapan 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilere ait TIR'ların çekicileri ve dorselerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 698 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo 876 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI