Ağrı'da "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

AĞRI - Ağrı'da huzur ve güvenliğin sağlanması için başlatılan "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

Ağrı'da huzur ve güvenliğin sağlanmasını hedef alan "Huzurlu Sokaklar" uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş şube birimi koordinesinde 20 ekip ve 67 personelin katılımıyla yapıldı. Öğrenci ve vatandaşların güvenliği için başta okullar, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok noktada, şüpheli şahıslara yönelik 6 saatlik bir çalışma yapıldı. Suça karışmış ve aranan şahıslara yönelik internet kafeler ile metruk binalar da denetim kapsamına alındı. Yapılan uygulamalarda, 2 adet araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan ceza kesilirken çok sayıda yoklama kaçağı kişiye işlem yapıldı.

Emniyet güçlerince bu tür uygulamaların halkın güvenliğini sağlamak için alınacak bu tedbirlerin artarak devam edeceği öğrenildi.