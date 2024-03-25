Ağrı'da Gümrük Sahasında Uyuşturucu Bulunan Tır Sürücüsü Gözaltına Alındı

Ağrı'da, gümrük sahası içerisinde yapılan aramalarda cebinde uyuşturucu madde bulunan tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde durdurulan bir tırda ve sürücünün üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada sürücünün ceketinin cebinde 163 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak sürücü gözaltına alındı. - AĞRI