Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1.227 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yol kontrol faaliyeti sırasında bin 227 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Kontrollerde şüpheli olarak durdurulan araçların içinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bin 227 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI