Haberler

Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1.227 Paket Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da Gümrük Kaçağı 1.227 Paket Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yol kontrol faaliyeti sırasında bin 227 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yol kontrol faaliyeti sırasında bin 227 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Kontrollerde şüpheli olarak durdurulan araçların içinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bin 227 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da umutlandıran sonuç! Netanyahu ve Trump anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı

Gölde sular çekilince tarih ortaya çıktı! Hemen kazmayla geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.