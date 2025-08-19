Ağrı'da Eşini Vuran 71 Yaşındaki Adam Teslim Oldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 71 yaşındaki C.K., tartıştığı 61 yaşındaki eşi F.K.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası jandarmaya teslim olan C.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşanan olayda 71 yaşındaki şahıs, tartıştığı 61 yaşındaki eşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Tutak ilçe merkezine bağlı Dorukdibi köyünde yaşandı. Komşuların iddiasına göre, C.K. (71) ile eşi F.K. (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.K. evde bulunan silahını alarak eşine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, F.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı C.K. ise olayda kullandığı silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI

