Ağrı'da ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Ağrı'da ehliyet sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için vücuduna gizlediği elektronik düzenekle yakalandı. Ağrı'da ehliyet sınavına giren bir kişi, kopya çekmek için vücuduna gizlediği elektronik düzenekle yakalandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarının yapıldığı E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren bir kişinin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Polislerce bu kişi üzerinde yapılan incelemede, kulağında ve kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzenek bulundu. ???????Zanlı hakkında "Sınav Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Kaynak: AA / 3. Sayfa Ağrı 3. Sayfa Güncel Haberler

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