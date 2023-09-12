Ağrı'da Bir Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 Yaralı

TEPEKÖY KIRSALINDA YAKALANDI

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi Birsel Tunç (24) ile kayınbiraderi Fecri Tunç'u (32) tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan güvenlik korucusu Metin Tunç'u yakalamak için jandarma ve polis operasyon yaptı. Tunç'un gidebileceği yerlere baskın yapan polis ve jandama ilçe merkezini albukaya aldı. Giriş- çıkış noktalarında önlemler artırıldı. Tunç, bu sabah köyü olan Tepeköyü kırsalında jandarma tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Tunç, emniyetteki ifadesinin ardından adliyleye çıkarılacak.