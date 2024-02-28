Ağrı'da aranan 4 firari yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 4 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı merkez, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.B ve 5 yıl hapis cezası bulunan A.B, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.D ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI