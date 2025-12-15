Haberler

Ağrı'da tırda yüklü miktarda sentetik ecza yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Doğubayazıt ilçesinde bir tır ve dorsesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2,500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada 2 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı tır ve dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
