Ağır hasarlı binanın enkazı iş makinesinin üstüne yıkıldı

Elazığ'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan bina, yıkım esnasında iş makinesinin üstüne yıkıldı.

Elazığ'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan bina, yıkım esnasında iş makinesinin üstüne yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinin bir kısmı enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bulunan 4 katlı binada başlatılan yıkım çalışmalarında iş makinesinin ağır hasarlı binayı yıkmaya başlamasıyla birlikte binanın bir kısmı iş makinesinin üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinin bir kısmı enkaz altında kaldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
